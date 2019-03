Jeugdboekenmaand in Tongerse bib DSS

19 maart 2019

15u02 0 Tongeren Nog tot 31 maart is het Jeugdboekenmaand in de bibliotheek van Tongeren. Dit jaar staat deze in het teken van vriendschap.

“Tijdens de Jeugdboekenmaand spelen we extra in op leesbevordering en leesplezier bij kinderen. Speciaal voor scholen hebben we een ruim en boeiend aanbod boeken uitgezocht, zowel voor kleuters als voor leerlingen van het lager onderwijs”, zegt burgemeester Patrick Dewael.

Bisterspel

“Daarnaast hebben we onder andere een voorstelling op de planning staan gebaseerd op het wonderlijke voorleesboek ‘Geluk voor Kinderen 2’ van Leo Bormans en kunnen kinderen deelnemen aan speelse rondleidingen in de bib of het digitale Bibsterspel spelen. De komende weken verwachten we meer dan 1.200 leerlingen in onze bibliotheek. 400 leerlingen van het 3de en 5de leerjaar komen deze maand het digitale Bibsterspel spelen waarbij ze allerlei vragen rond het thema vriendschap moeten oplossen. Ze mogen de boeken in de bibliotheek hiervoor gebruiken. De bib staat vandaag de dag immers ook voor beleving en via dit spel laten we kinderen op een eigentijdse manier kennismaken met onze uitgebreide bibliotheekcollectie,” zegt schepen van cultuur An Christiaens.

Meer info en leestips rond het thema vriendschap: www.jeugdboekenmaand.be.