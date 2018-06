Jeugdauteur legt tijd uit in kinderboek 28 juni 2018

02u37 0

Jeugdauteur Joke van Leeuwen heeft gisteren het boek 'Nu is later vroeger' voorgesteld. Dat heeft alles te maken met het cultuurfestival Moment, dat deze zomer voor het tweede jaar op rij plaatsvindt in de oudste stad van het land. Het festival draait dan ook rond het thema 'tijd'.





Het nieuwe lees- en kijkboek behandelt het begrip 'tijd' in al zijn toepassingen. In het boek geeft Joke antwoord op allerlei verrassende vragen. Weten honden hoe laat het is? Waar is 10 oktober 1582 gebleven? Waar kun je twee dagen achter elkaar je verjaardag vieren? Waarom herinner je je niets van je geboorte?





Op een geheel eigen wijze vertelt Joke van Leeuwen vanalles over tijd. (LXB)