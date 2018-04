Jeugd mag zegje doen over groene speelzones 10 april 2018

02u29 0 Tongeren Het stadsbestuur wil meer groene speelzones in Tongeren. En daar mogen de kinderen ook hun zegje over doen.

In een eerste fase worden zogeheten speelweefsels uitgewerkt in de wijken Paspoel, Nieuw-Tongeren, en in de omgeving van het Pliniuspark. "Het gaat om zones aan de rand van de stadskern", zegt schepen van Jeugd An Christiaens. "Maar het is niet de stad die bepaalt hoe de speelzones ingericht zullen worden. We gaan de kinderen zelf om hun mening vragen tijdens een grote participatieronde."





Eerste bijeenkomst

Gisteravond was er al een eerste bijeenkomst in Hal P, het jeugdcentrum in het Pliniuspark. De jeugddienst trekt nadien nog naar andere locaties om er te peilen naar de ideeën en voorstellen van de kinderen. "We gaan voor natuurlijke en avontuurlijke speeltuigen", geeft schepen Christiaens nog mee.





Dat de stad nu werk maakt van groene speelzones, is geen toeval. "Kinderen spelen steeds minder buiten", zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). "Ze wonen vaak in stadscentra waar de groene ruimtes eerder beperkt zijn. Maar de laatste jaren zien we een nieuwe trend. Jonge ouders willen dat hun kinderen meer buiten spelen, en dan specifiek in het groen. Daar zetten we als stadsbestuur onze schouders onder." (LXB)