Jeker krijgt opnieuw hoofdrol TONGEREN LEGT RIVIER OPEN EN LAAT ZE DOOR DE MOTTEN KRONKELEN XAVIER LENAERS

24 februari 2018

02u47 0 Tongeren Water terug in de stad brengen staat op veel politieke agenda's, zo ook in Tongeren. Daar zijn werken aan de gang om de Jeker terug open te leggen en door het sport- en recreatiepark De Motten te laten kronkelen. Burgemeester Patrick Dewael en schepen An Christiaens mochten gisteren de eerste steen in de bedding van de nieuwe Jeker leggen.

"Ooit liep de Jeker in volle glorie langs het begijnhof, de Léure en de Motmolen", steekt burgemeester Patrick Dewael van wal. "Een groot deel van dit parcours was overkapt. Nu leggen we de Jeker over een lengte van zowat 1,3 kilometer opnieuw open. We gebruiken stromend water als extra troef om meer beleving in de stad te brengen. We ondersteunen ook de horeca en het toerisme met de realisatie van de nieuwe hotspot", zegt Dewael. "De nieuwe Jeker (lees, een nieuwe arm die aansluit op de oude Jeker) zal stromen van aan de Velinx langs de Kastanjewal naar de Moerepoort en zo naar de vokstuintjes. Zo wordt hij de schakel tussen de binnenstad, het park en de wijken in de buurt", aldus An Christiaens.





Nieuw skatepark

De werken op De Motten gaan weliswaar om meer dan het terug openleggen van de Jeker. Ook het sport- en recreatiepark wordt grondig heringericht. "De speeltuin, de visvijver en de atletiekpiste blijven behouden. Er komt een nieuw skatepark. Binnen het park voorzien we aparte kamers met klassieke grasperken, ligweiden en plantsoenen. Actieve en luwe zones wisselen elkaar af. Er zullen bomen gekapt worden, maar er komen nieuwe in de plaats. Kortom, we krijgen naast Plinius een tweede stadspark", zegt Dewael.





"We zorgen voor waterbeleving en dragen ons steentje bij om van Tongeren een warme stad te maken", zegt het diensthoofd Investeringen bij de Vlaamse Milieumaatschappij, die mee in het project participeert. "Er komt een waterplein met bewegende fonteinen, compleet met stapstenen en bankjes. Het plein ligt vlak aan de oevers van de nieuwe Jeker waar we ook trappen voorzien. Hierdoor kunnen de mensen - en vooral de kinderen - heel dicht bij het water komen. De trappen naar de Jeker worden aan weerskanten van de rivier aangelegd." Schepen Christiaens spreekt van de grootste werken ooit in de stad. "Aan de realisatie ervan hangt een prijskaartje vast van zo'n 17,8 miljoen euro. De stad neemt hiervan goed 7,5 miljoen euro voor z'n rekening, de rest wordt ingebracht door de Vlaamse Milieumaatschappij en Infrax. De laatste zorgt voor gescheiden opvang en afvoer van vuil water naar de zuiveringsinstallaties." De nieuwe Jeker en de opwaardering van het stadspark zullen, als de werken volgens plan verlopen, tegen begin 2020 afgewerkt zijn.