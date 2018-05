Jaloersheid leidt tot brandstichting 11 mei 2018

De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren vorderde 12 maanden cel voor een stikjaloerse man die, na een relatiebreuk, jarenlang zijn vroegere echtgenote en haar nieuwe partner pestte en belaagde met, op 26 januari van dit jaar, een nachtelijke brandstichting als sluitstuk.





Hun relatie nam een einde in 2012 en toen de Tongenaar (38) merkte dat zijn ex een nieuwe relatie had, ging het potje overkoken. Dit verbeterde niet omdat zijn ex, volgens zijn zeggen, hem zwart maakte ten aanzien van hun twee kinderen waardoor die hem niet meer wilden ontmoeten. Voor de ultieme wraak vond de Tongenaar een geschikte persoon in een drugsverslaafde stadsgenoot (42). Tegen vergoeding zou die allerhande beschadigingen aan haar voertuig, eigendom van de vader, aanbrengen en uiteindelijk ook in brand steken. Behalve een financiële vergoeding zou de marginale junkie een gratis tatoeage krijgen en uitgenodigd worden om een spaghetti te komen eten. De wagen, een Fiat Punto, stond vlakbij het bejaardentehuis in Tongeren geparkeerd en gelukkig sloegen de vlammen niet over op die instelling. Een opgetrommelde vrouw filmde intussen de vlammenzee als bewijs dat de opdracht volbracht was. Voor de brandstichter vorderde de procureur eveneens 12 maanden cel en voor de filmende vrouw 7 maanden. Vonnis op 6 juni. (JEK)