Jaar cel voor vrouw die bezoek deurwaarder niet waardeerde 27 februari 2018

De rechter in de correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 41-jarige vrouw uit Evergem bij verstek veroordeeld tot een jaar cel en een boete van 600 euro omdat ze aan een deurwaarder en vier inspecteurs van politie, met ware scheldtirades, duidelijk maakte dat ze hun interventie niet waardeerde. Ze haalde ook goederen weg die eerder in beslag genomen waren en was in het bezit van een verboden mes met een lemmet van 22 cm.





Een kennis die een helpende hand bood bij het weghalen van de in beslag genomen goederen werd, eveneens bij verstek, veroordeeld tot drie maanden cel en een boete van 300 euro.





