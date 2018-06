Jaar cel voor vals doktersvoorschrift 28 juni 2018

De strafrechter heeft een 22-jarige vrouw uit Tongeren bij verstek veroordeeld tot een jaar cel en een boete van 1.600 euro omdat ze met een gestolen en vervalst doktersattest medicatie probeerde te kopen die alleen op voorschrift verkrijgbaar is. De Tongerse zette een stempel op het eerder gestolen briefje en gebruikte haar 'doktershandschrift' om aan het kalmeermiddel Bromazepam te geraken. De apotheker merkte de vervalsing echter meteen op en belde de huisarts, die bevestigde dat hij dat voorschrift niet geschreven had. Dat ze zich niet in de rechtbank kwam verantwoorden, sprak niet in haar voordeel. (JEK)