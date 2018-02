Jaar cel voor stelende Georgiërs 22 februari 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde twee Georgiërs van 30 en 40 jaar, bij verstek, tot een jaar cel en een boete van 600 euro omdat ze talloze diefstallen pleegden in zowat gans Limburg. Hun geliefkoosd werkterrein situeerde zich in grootwarenhuizen. Zo maakten ze vooral tabak, sigaretten en scheermesjes buit in Bilzen, Genk, Houthalen-Helchteren, Zonhoven en Hasselt alvorens ze opgepakt konden worden. (JEK)