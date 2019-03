Inspanningstesten voor sporters

in Tongers ziekenhuis Vesalius LXB

28 maart 2019

12u00 0

Vanaf april kunnen sportievelingen in ziekenhuis Vesalius terecht voor een maximale inspanningstest. Hun fysieke conditie en uithouding worden getest op de fiets en op de loopband. Tijdens de tests zal altijd een cardio-verpleegkundige en een sportarts aanwezig zijn. Niet enkel beroepssporters maar ook mensen die sporten voor hun plezier of om in beweging te blijven, kunnen de testen doen. Het initiatief van de inspanningstesten komt van vijf sportartsen en van de medewerkers van de dienst cardiologie van het ziekenhuis in Tongeren. Het zijn vrijblijvende tests. Voor sporters die het wensen kan op basis van de testresultaten een trainingsschema worden opgesteld. Hetgeen de kans op blessures verkleint. Meer info vind je op www.azvesalius.be.