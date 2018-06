In vier jaar dubbel zoveel dassen doodgereden 28 juni 2018

02u37 0 Tongeren Op Limburgse wegen worden de voorbije jaren steeds meer dassen doodgereden. Bij de inzamelpunten in Wellen, Voeren, Sint-Truiden en Tongeren werden de voorbije vier jaar bijna dubbel zoveel kadavers van het beschermde dier binnengebracht of opgehaald door het Instituut voor Natuurbehoud en Bosonderzoek.

Vier jaar geleden werden in Limburg 53 krengen gemeld. Vorig jaar steeg dat aantal tot 87. De cijfers voor 2018 zijn uiteraard nog niet volledig, maar we zitten nu al aan 54 dode dassen. Volgens Roger Nijssen, conservator van natuurreservaat De Kevie zijn daar meerdere oorzaken voor. "De grootste boosdoener is het toenemend verkeer. Ook op ruilverkavelingswegen worden dassen geregeld aangereden. In Hoeselt, Tongeren en Bilzen worden daar geen auto's toegelaten, maar dat is wel het geval op de ruilverkaveling in Riemst. Daar wordt vaak snel gereden en daar zijn de dassen het slachtoffer van. Ook de manier waarop wegen worden aangelegd is een factor. Waarom kan men onder de wegen geen buis steken zodat dassen veilig kunnen oversteken. Het kost weinig en is makkelijk uit te voeren", besluit Nijssen. Een andere verklaring is dat burgers, politie en brandweer gewoon ook meer kadavers melden bij de inzamelpunten. (LXB)