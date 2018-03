Immense boete voor hardleerse overtreder 21 maart 2018

De politierechtbank in Tongeren veroordeelde een 25-jarige man uit de stad, bij verstek, tot een effectieve boete van 8.240 euro en legde hem vier maanden rijverbod op omdat hij duidelijk geen lessen trok uit eerdere veroordelingen. Op 4 april vorig jaar raasde de twintiger in Tongeren met een snelheid van 72 kilometer per uur over een gewestweg waar maximum 50 kilometer is toegelaten. Bleek bovendien dat hij de psychologische en medische onderzoeken, hem door de politierechter in Leuven opgelegd, niet had ondergaan. Na het rijverbod moet de Tongenaar die onderzoeken alsnog ondergaan evenals opnieuw theoretische en praktische rijvaardigheidsexamens afleggen. (JEK)