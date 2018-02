Illegale Oekraïner op dievenpad 22 februari 2018

In de correctionele rechtbank van Tongeren werd de Oekraïner Egor S. (42) veroordeeld tot 20 maanden cel wegens een waslijst aan diefstallen in gans Limburg, maar ook één in Torhout. Om onder de radar te blijven nam Egor S. verschillende aliassen aan. Bij betrapping op heterdaad schuwde hij ook geen geweld. De man, die eerder al veroordeeld werd voor diefstallen, bekende heel wat feiten, maar ontkende er met klem enkele. Hieraan hechtte de rechter geloof omdat hij deze diefstallen simpelweg niet kon gepleegd hebben. Op die momenten was hij immers opgesloten in een gesloten instelling voor illegalen.