IJzer afpeddelen tegen plastic afval TONGERSE VRIENDEN BRENGEN VERVUILING RIVIEREN IN BEELD XAVIER LENAERS

28 april 2018

02u47 0 Tongeren Jan Moermans en Wim Pyl beginnen vandaag aan een nieuwe straffe stoot in de strijd tegen het dumpen van plasticafval in zee en binnenlandse wateren. Al staande op een surfplank gaan ze 24 uur lang peddelen op de IJzer van het Franse Houtkerque tot op de Noordzee.

Vorig jaar peddelden de Tongerse vrienden in vijf dagen 240 kilometer vanop de Demer in Hasselt tot op de Noordzee in Nieuwpoort. Onderweg visten Wim en Jan 60 liter plastic afval uit de rivieren, goed voor 30 volle vuilniszakken. "We willen mensen nog steeds bewust maken van de enorme hoeveelheid afval die ze produceren en zonder nadenken dumpen, ook in de wateren." Maar nu nog eens afval uit het water halen, zien ze niet meer zitten. "Het is een druppel op een hete plaat".





De Tongerse vrienden gaan voor een duurzame oplossing voor het probleem. Suited up, zo heet hun peddelparcours, staat symbool voor een andere aanpak tegen vervuiling van de wateren met plastic. "We trekken een ander pak aan", liet Wim optekenen. "Onderweg fotograferen en filmen we het afval dat we tegenkomen. De beelden zetten we op sociale media om zoveel mogelijk mensen te laten zien hoeveel plastic in het water drijft. Zo maken we het probleem zichtbaarder."





Sea Shepherd

Het duo voegt aan de tocht nog een extra doel toe. "We zamelen geld in voor Sea Shepherd. Een professionele organisatie die gaat voor een duurzame oplossing van het probleem. De boodschap die we brengen is simpel. We zien fysiek en mentaal af onder het peddelsurfen in de hoop dat de mensen niet langer plastic achterlaten. En zo redden we in één weg heel wat schildpadden, walvissen andere prachtige dieren", besloten Wim en Jan. "We zijn klaar om nog maar eens een pak aan te trekken en ten strijde te trekken. Suited up!".





Hun stand up peddeltocht op de IJzer is 100 kilometer lang. "We staan op surfplanken van zo'n drie meter lang en een halve meter breed", vertelde het duo. "Met een wetsuit aan en een t-shirt met het logo van de tocht beginnen we eraan. We zijn nog niet eens gestart en hebben al over de 1.000 euro sponsorgeld bij elkaar. Speciaal voor de tocht hebben we een Suited up-bier laten brouwen. Een biologisch bier dat door het Jessenhofke uit Hasselt werd gebrouwd. We brengen slechts 50 kistjes (200 flesjes) op de markt. Per kistje vragen we 15 euro."





Steun

Wie Jan Moermans en Wim Pyl wenst te ondersteunen, kan een gift overmaken op rekeningnummer BE 681030 5445 2434 met vermelding Suited Up. Meer info op de facebookpagina Suited Up.