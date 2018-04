Huis Timmermans sluit na 97 jaar de deuren KRANTENWINKEL UIT GROOTMOEDERS TIJD HOORT THUIS IN BOKRIJK XAVIER LENAERS

10 april 2018

02u27 0 Tongeren Huis Timmermans, al 97 jaar en drie generaties een familiezaak in rookwaren, strips en kranten, sluit eind juni de deuren. Julia Jacobs (67) is de laatste uitbater. "Na 37 jaar kan ik het niet meer opbrengen om op te staan om 5 uur 's ochtends", zegt ze.

De opa van Julia Jacobs, Alfons Timmermans, opende in 1921 een tabakswinkel op de Grote Markt. Enkele jaren later verkocht hij boeken, tijdschriften en dagbladen. "Hij was soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog, en kreeg een kogel in zijn been", vertelt Georgette Timmermans (93), de moeder van Julia die zelf 43 jaar lang de winkel open hield. "Op de eerste etalage liet hij 'Oorlogsverminkt' schrijven, zo is de winkel vandaag nog bij veel Tongenaren bekend."





Niets veranderd

In al die tijd is er nauwelijks iets veranderd aan het interieur van de zaak. "Toen ik de zaak overnam van mijn moeder, heb ook ik alles intact gelaten", zegt Julia Jacobs. "Het is een winkel van de oude stempel, maar de mensen die hier over de vloer komen, appreciëren dat. Er komen ook veel toeristen langs. Die kijken dan met open mond rond en nemen foto's. Wie weet hangt er ergens in een huiskamer ver van hier een foto van onze winkel tegen de muur."





Huis Timmermans is een brok nostalgie. Het uitzicht en interieur zou perfect thuishoren in Bokrijk. "Ik heb hooguit twee rekken bij in de winkel geplaatst om de boeken en tijdschriften uit te stallen", aldus Jacobs. "Op de zware toog in massief eikenhout verkocht mijn grootvader nog zijn eerste koopwaar. Wat goed is, moet je niet veranderen. Hier kan je nog de geur van tabak en hout opsnuiven. Zo'n oud interieur brengt me tot rust."





Hoofdrekenen

Boven de rekken hangen al meer dan 60 jaar vergeelde posters van de Smurfen, Lucky Luke, Robbedoes en andere striphelden. De charme en authenticiteit van de winkel zie je terug in de gevel en de etalage: gebogen ramen, afgeschermd met een traliehek, en geschilderde publiciteit op de gevel. Huis Timmermans is een winkel uit grootmoeders tijd. "Ik heb nooit centrale verwarming gehad, hier staat een gaskachel die gezellige warmte geeft", zegt Jacobs. Digitalisering is haar vreemd. "Hier vind je geen computer of laptop: ik heb er nooit mee willen werken. Voor ik de winkel deed, werkte ik voor een baas. Toen daar de computer zijn intrede deed, ben ik vertrokken. Hier vind je geen kassa. Ooit heb ik een telmachine gehad, maar die heb ik weinig gebruikt. Ik doe nog altijd aan hoofdrekenen, en ik doe de check op papier. Dat gaat me goed af."





Toch is het straks over en out. "Ik ga dan toch wat langer kunnen slapen", besluit Jacobs.