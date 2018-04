Honderd banen bedreigd door sluiting van distributiecentrum Teleflex Medical TT

05 april 2018

18u57

Bron: Belga 0 Tongeren Teleflex Medical wil zijn Europese distributiecentrum in Tongeren sluiten: hierdoor verdwijnen zo'n honderd arbeidsplaatsen. Dat meldt de socialistische vakbond BTB.

Op een bijzondere ondernemingsraad werden de vakbonden ingelicht over de geplande sluiting van het Europese distributiecentrum van Teleflex Medical in Tongeren. Daardoor zullen volgens de Belgische TransportBond 20 bedienden en 76 arbeiders op 1 oktober hun job verliezen. De BTB zet nu volop in op een goed sociaal plan, om de getroffen werknemers aan een nieuwe job te helpen.

Volgens de vakbond zal Teleflex Medical zijn activiteiten consolideren in Frankfurt, waarbij het beroep doet op de externe firma Rhenus Logistics. Die aankondiging stuit op onbegrip bij de werknemers in Tongeren. "De productiviteit is nog nooit zo hoog geweest, en de afgelopen jaren werd er 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. Bovendien werd er twee weken geleden nog een nieuwe cao 90 afgesloten", zegt Tom Peeters, secretaris van BTB Limburg.

Volgens de vakbond vindt het management van Teleflex de opslagcapaciteit in Tongeren te beperkt, maar tegelijk luidt het dat werken met een externe logistieke partner in Duitsland vooral voor een aanzienlijke kostenbesparing zorgt. "Deze beslissing heeft niets met productiviteit of slechte resultaten te maken, maar alles met grotere winsten voor de Amerikaanse multinational. Het is niet toevallig dat het Europese hoofdkwartier in het fiscaal gunstige Ierland gevestigd is", aldus Peeters.

Teleflex Medical maakt deel uit van Teleflex Incorporated, dat gespecialiseerd is in onder meer medische apparatuur, luchtvaart en commerciële markten. Teleflex stelt wereldwijd ruim 14.000 mensen tewerk in 120 landen.