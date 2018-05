Hoedendag aan Jekerhippodroom 22 mei 2018

02u37 0

Naar goede gewoonte was het gisteren op Pinkstermaandag 'Ascot aan de Jeker-Hoedendag' aan de hippodroom. Wie een hoed droeg, moest de inkomprijs van zes euro niet betalen. In totaal waren er negen koersen, terwijl de kinderen ritjes konden maken op de pony's. Met behulp van een viparrangement wilde organisator 'Ladies Circle 37 Tongeren' het evenement weer hip maken. Volgens hen is de hippodroom zelfs voor Tongenaren geen bekend terrein en dat moest veranderen. Met een uitverkochte viplunch is dat zeker gelukt. De gehele opbrengst van het evenement gaat naar kinderen met autisme. (BVDH)