Hippodroom wordt mekka van paardensport XAVIER LENAERS

06 februari 2018

02u51 0 Tongeren Het stadsbestuur van Tongeren wil de verouderde Jekerhippodroom, waar sinds 1950 paardenkoersen plaatsvinden, uitbouwen tot een eigentijds paardencentrum. "Met drafrennen alleen redden we het niet", zegt burgemeester Patrick Dewael. Geschatte kostprijs: 4 à 5 miljoen euro.

De vzw Drafrennen is nu de enige organisatie die activteiten houdt in de hippodroom. Jaarlijks houdt ze 26 koersen. Volgens burgemeester Dewael is er evenwel een markt voor meer. "De focus moet blijven liggen op de paardensport, zowel recreatief als professioneel. Maar we willen ook andere activiteiten dan enkel het drafrennen. De paardenkoersen genereren immers te weinig inkomsten om alle noodzakelijke onderhoudswerken op en rond de hippodroom uit te voeren. We willen de hippodroom daarom extra zuurstof geven, met de bouw van een manege met een overdekte piste en een outdoor-infrastructuur. Zo kunnen daar jumpings, dressuur en lessen paardrijden plaatsvinden. Meerdere rijverenigingen uit Tongeren en omgeving vragen immers om een moderne en goed uitgeruste manege voor hun wedstrijden en trainingen."





Sport Vlaanderen

In de manege komt ook een cafetaria, die uitgeeft op de indoorpiste én zicht geeft op de paardenrenbaan. "Ook een paardenpension is een optie. Daar kunnen de dieren gestald en verzorgd worden", vertelt Patrick Dewael. "We denken verder aan een uitloopweide, stallen voor gebruik bij de wedrennen en een parking voor trailers." Om te onderzoeken in welke mate het plan uitvoerbaar is, gaf de stad aan de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) de opdracht een studie te maken. Bovendien is de stad bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat wellicht eind dit jaar op de agenda van de gemeenteraad gebracht zal worden.





Aan de aanpassing van de bestaande infrastructuur en de uitbreiding hangt een prijskaartje van 4 tot 5 miljoen euro vast.





"Van Sport Vlaanderen kunnen we een maximale toelage van 1,2 miljoen euro bekomen", licht de burgemeester toe. "De stad en het Autonoom Gemeentebedrijf spelen vooral bij de voorbereiding en in de startjaren van het project de rol van bezieler en medefinancierder." Wie de gronden zal verwerven en de huidige en nieuwe infrastructuur zal betalen en uitbaten, moet nog afgesproken en vastgelegd worden.