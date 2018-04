Hiphoppers palmen kazerne in FESTIVAL HIP HUB HOORAY ZET STAD INTERNATIONAAL IN DE KIJKER XAVIER LENAERS

25 april 2018

02u49 0 Tongeren Hip Hub Hooray! Zo heet het festival dat in het teken staat van hiphop, de cultuur en leefwijze die veel jongeren aantrekt. De vroegere Ambiorixkazerne met z'n rauw stedelijk karakter is een ideaal terrein voor skaters, rappers, breakdancers, graffiti-artiesten en andere 'makers' uit de hiphopscene.

Het wordt een zogenaamd euregionaal jongerenproject. "Jongeren uit verschillende culturen uit de Europese regio werken samen. De hiphopcultuur past perfect in de verscheidenheid van de euregio", zegt Guido Wevers (66), de man achter Hip Hub Hooray. Reden genoeg om van Hip Hub Hooray een grensoverschrijdende happening te maken. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) ondersteunt het festival met 200.000 euro Vlaams geld. Het hele budget bedraagt 400.000 euro.





Uit cocon treden

"Jongeren uit heel de euregio tonen hier wat ze als skater, scratcher of breakdancer in hun mars hebben", lichtte de minister toe. "Ze verbinden elkaar. En zo'n gebeuren vindt het best plaats op een neutraal terrein. De kazerne is zo'n terrein." De stad ligt volgens burgemeester Patrick Dewael (Open Vld) in het centrum van de euregio. "De euregio is een voorbeeld van samenwerking, en Hip Hub Hooray getuigt daar opnieuw van", vervolgde hij. "Het is de bedoeling hiphop naar een breed publiek te brengen. Hip Hub Hooray is meer dan een festival, het is een hele filosofie." Voor fans van de hiphopcultuur gaat het om een leefwijze. "Jongeren vinden hun gading in teksten, muziek, dans en andere uitingen", liet rapper Graci uit Overpelt en een van de hiphoppers, horen. "Hiphop beïnvloedt veel jongeren. Het is een levensstijl. Het bepaalt hoe je loopt, praat en je gedraagt. En die levensstijl heeft een grote meerwaarde: ze draagt bij tot een betere wereld." Dj Jull uit Peer is enthousiast: "Hiphoppers treden hier uit hun cocon. Hier leren ze nieuwe dingen en ze gaan met mensen van andere disciplines binnen hiphop om." Hip Hub Hooray bestaat uit een drieluik. "Eerst zijn er de speed days", legde Guido Wevers uit. "Op die dagen kunnen skaters, streetart-artiesten, breakdancers en anderen elkaar ontmoeten. Ze gaan samenwerken en de resultaten worden eind september voorgesteld aan het publiek. Als tweede luik voorzien we een nazomerkamp, de hiphopretraite. Jongeren zijn in de hiphop op zoek naar een thuis. En dat vinden ze bij deze subcultuur. En Hip Hub Hooray wordt afgesloten met het eigenlijke festival voor een breed publiek." Hip Hub Hooray start begin mei dit jaar en sluit af op 29 september.