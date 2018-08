Hip Hub Retreat in Ambiorixkazerne 11 augustus 2018

Van 21 tot en met 23 september vindt de Hip Hub Retreat plaats in de Ambiorixkazerne in Tongeren. Een week lang kan je er werken aan jouw skills onder begeleiding van professionele coaches binnen alle hiphop disciplines. Zo zal men duiken in de street art, fashion, muziek, beats, rap en dans. Het weekend is volledig verzorgd en je slaapt in de jeugdherberg van Tongeren. Op vrijdagmiddag zullen de speciale bussen vanuit de hele regio naar Tongeren rijden, waar je later die avond wordt opgevangen door de crew.





Zondagmiddag word je netjes weer afgezet in jouw hometown. Iederen tussen 15 en 25 jaar mag zich aanmelden. Ervaring is niet noodzakelijk. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Elise@toutmaastricht.nl. (BVDH)