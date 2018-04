Hier zijn de sleutels, jongens. Veel plezier! 26 april 2018

02u27 0 Tongeren De bewoners van zorgboerderij Hoge Dries in Koninksem hebben gisteren een gloednieuw busje gekregen. Met dank aan Rotary Club Tongeren.

Het vorige busje van de zorgboerderij had zeventien jaar op de teller en kon eigenlijk niet meer mee. Maar dat is geen probleem, want gisteren overhandigde Rotary-voorzitter Jan Lenaerts de sleutels van een gloednieuw exemplaar. De club bracht het nodige geld - zo'n 25.000 euro - zelf samen.





Het busje maakt een wereld van verschil voor de zestien volwassenen met een mentale beperking die in de zorgboerderij verblijven. "Zo kunnen zij gemakkelijker de deur uit wanneer ze bijvoorbeeld een activiteit willen bijwonen", klinkt het. (LXB)