Hevige brand verwoest bovenste verdieping 22 mei 2018

In een flatgebouw op de Romeinse Kassei in Tongeren is zondagochtend rond 6 uur brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer waren de vlammen al duidelijk zichtbaar aan de achterkant van het gebouw, de bewoners waren op dat moment wel al in veiligheid gebracht. De vlammenzee verwoestte het dak en uiteindelijk bleef er van de bovenste verdieping niet veel meer over. Twee appartementen zijn volledig vernield. De bewoners moeten tijdelijk op zoek naar een ander onderkomen. De schade op de andere twee verdiepingen is beperkt. Twee mensen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden binnengekregen. De andere buren kregen van de politie de raad om alle ramen en deuren dicht te houden, de rook bleef door het weer immers laag hangen. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet gekend. Door de gebeurtenissen werd de straat een tijd lang afgesloten voor verkeer. (BVDH)