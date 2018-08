Hevige brand aan Beukenberg 04 augustus 2018

Buurtbewoners en wandelaars hebben vrijdagavond kort na half negen een hevige rookpluim opgemerkt in het gebied Beukenberg in Tongeren. Brandweerpost Tongeren zag vanaf het aanrijden de rook boven het parkgebied hangen. Meteen werd ook versterking opgeroepen. Het bleek te gaan om een werkbarak aan een perenplantage. Daar lagen ook enkele stapels kisten opgeslagen. Verschillende ploegen van post Tongeren waren nog laat in de avond bezig met nablussen. De lokale politie van Tongeren sloot de omgeving af.





(RTZ)