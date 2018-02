Heur-Tongeren heeft wat goed te maken tegen Houtvenne 24 februari 2018

Leider Heur-Tongeren ontvangt vanavond het nummer vijf KVC Houtvenne. Een eerste van een moeilijk drieluik met ook nog Wellen (tweede) en Termien (derde). Bovendien loopt er met Glenn Van Asten een topschutter in de Antwerpse rangen waar Thomas Creemers en zijn verdediging wel eens veel werk zou kunnen mee hebben.





"Van Asten is inderdaad een man die je uit de match moet houden", stelt Creemers. "In de heenmatch scoorde hij trouwens ook twee keer tegen ons. Maar toen speelden we een van onze slechtste matchen uit de heenronde. Daarom zijn we onszelf en de thuisaanhang een kleine revanche verschuldigd. Als we uitgaan van onze eigen sterkte moeten we in staat zijn de drie punten thuis te houden. Het is een eerste van drie moeilijke matchen. Het is te zeggen, er zijn gewoon geen gemakkelijke matchen meer nu. We hebben echter alles in eigen handen met nog een inhaalmatch tegoed en ook dit keer zullen we onze leidersplaats met het mes tussen de tanden verdedigen." (GDB)