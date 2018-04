Het vredeslicht komt naar Limburg 18 april 2018

02u42 0 Tongeren De Vrienden van de kerststal - vrijwilligers die jaarlijks in de basiliek een kerstdorp bouwen - halen het vredeslicht naar de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek.

De brandende vredeskaars komt tegen kerst dit jaar naar Limburg, meer bepaald naar Lommel en Tongeren. Daar kan iedereen die het wenst een vredeslichtje in de vorm van een kaars komen afhalen. Zo wordt de vrede alom verspreid onder de mensen. Maar het blijft in Tongeren niet bij de komst van het vredeslicht en de verspreiding ervan onder de mensen. "We bouwen rond het vredeslicht een heel programma", aldus Tony Achtergael en Jean-Marie Vryens, twee Vrienden van de kerststal. "Zo halen we het vredeslicht, dat met de trein uit Brussel komt, af en trekken we door de stad naar de basiliek, het verdeelpunt van de lichtjes. We nodigen gelovigen en niet-gelovigen uit, mensen van diverse godsdiensten en verenigingen uit. We maken er een vredesweekend van", vervolgde het duo. Het vredeslicht komt uit Bethlehem in het Midden-Oosten. Goed 30 jaar geleden ging een scoutsgroep uit Oostenrijk naar Bethlehem voor de genezing van een gehandciapt kind. Ze staken daar een vredeskaars aan en het kind werd beter. Nu komt het vredeslicht naar Limburg. (LXB)