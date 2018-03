Hardleerse overtreder moet naar cel 28 maart 2018

02u36 0

De politierechter was niet mals voor de 42-jarige F.V. uit Tongeren die duidelijk geen lessen getrokken heeft uit eerdere veroordelingen. De man werd gisteren, bij verstek, veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 9.200 euro. Bovenop kreeg hij vijf jaar rijverbod opgelegd.





De Tongenaar, die eerder al veroordeeld werd door de politierechtbanken van Hasselt en Tongeren, legde rijverboden gewoon naast zich neer. Bij een controle op 21 april vorig jaar bleek bovendien dat hij zich verplaatste in een auto die niet gekeurd, niet verzekerd en niet ingeschreven was. Een rijbewijs kon hij uiteraard niet voorleggen. Dat hij ook nog naliet om zich te komen verantwoorden, stemde de rechter helemaal niet mild.





Na het rijverbod moet F.V. medische en psychologische proeven ondergaan alsook theoretische en praktische rijvaardigheidsexamens afleggen. Door het vonnis heeft hij wel vijf jaar de tijd om zich voor te bereiden. (JEK)