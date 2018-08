Handtasdief gevat 09 augustus 2018

02u47 0

Aan het station in Tongeren heeft een dief gisterochtend om 5.15 uur een vrouw tegen de grond geduwd, en haar beroofd van haar handtas. Getuigen snelden ter hulp en sloegen alarm bij de politie. Die was toevallig in de buurt en kon zo meteen achter de dader aanrennen. Die stond even verder rustig op het perron te wachten. De man verblijft in Duitsland waar hij asiel had aangevraagd. De handtasdief had uiteindelijk wel niets kunnen buitmaken. Hij werd toch meegenomen voor verhoor. (RTZ)