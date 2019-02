Groene triomfboog buigt door

onder gewicht van de sneeuw LXB

06 februari 2019

12u00 0 Tongeren Nu vrijdag hakt het schepencollege van de stad Tongeren de knoop door over wat moet gebeuren met de triomfboog die staat aan de Romeinse muur op de Legioenenlaan. De boog die uit twijgen en klimop bestaat, is aan één kant doorgebogen en dreigt in te storten. Hetgeen veroorzaakt werd door het gewicht van de sneeuw die woog op de natuurlijke en groene triomfboog.

Veiligheid

De stad heeft de opdracht gegeven om de triomfboog vanwege de veiligheid af te schermen met nadarhekken. Gaat het college van burgemeester en schepenen de boog alsnog in z’n oorspronkelijke staat herstellen? Of kiest ze ervoor om de groene kopie van de echte triomfboog af te breken? Binnen het stadsbestuur horen we dat men eerder geneigd is om de boog te verwijderen.

Kunstproject

De Tongerse triomfboog staat sinds 1993 herkenbaar en groot langs de restanten van de Romeinse muur. Hij werd daar toen geplaatst in het kader van Archi- Arché, een kunstproject rond archeologie in de oudste stad van het land. De triomfboog verwijst naar het Romeinse verleden van Tongeren. Maar op de plek waar hij nu staat, heeft geen Romeinse poort gestaan laat staan dat er restanten van zijn gevonden.

