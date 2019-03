Goed 50 jaar na z’n verdwijning staat de

adelaar terug aan de voet van Ambiorix “Onze volksheld schittert weer als vanouds” LXB

01 maart 2019

12u00 0 Tongeren Bijna een halve eeuw na z’n mysterieuze verdwijning is de adelaar, het symbool van macht bij de Romeinse heersers, terug thuis. Hij pronkt opnieuw aan de voet van het standbeeld van Ambiorix die erin slaagde het Romeins leger in de pan te hakken. De held van de Eburonen stond sinds 1866 - toen werd z’n standbeeld op de Grote Markt van Tongeren gezet - afgebeeld met een arend die hij met z’n voet vertrappelde. Hiermee wilde hij zeggen dat hij de Romeinse legioenen had verslagen. “Onze volksheld en bekendste Tongenaar is terug compleet, en hij schittert als vanouds”, reageert Patrick Dewael, de burgemeester van de oudste stad van het land.

In een zatte bui

Nagenoeg 50 jaar geleden verdween de adelaar. Toen gingen 12 studenten uit Glons in het Luikse en uit Limburg een stap in de wereld zetten in dancing Real te Tongeren. Goed aangeschoten trokken ze in de nachtelijke uren vandaar naar de Grote Markt. “Daar werd één van hen uitgedaagd om op de sokkel van Ambiorix te klauteren”, vertelt Frits Berckmans, gids in Tongeren en kenner van de Romeinse geschiedenis. Het liep fout af. “Hij moet om één of andere reden z’n evenwicht verloren hebben waardoor hij van de sokkel viel? Hij kon zich nog vasthouden aan de adelaar die hij evenwel meesleurde in z’n val. De jongeman in kwestie nam de arend, waarvan enkel de twee vleugels in gruzelementen op de grond smakten; mee naar huis.”

Opgespoord

Goed 50 jaar lang hield hij de arend zonder vleugels bij zich. Hij verstopte de vogel in de kelder van z’n ouderlijk huis. Tot Eugene Devue (73) uit Glons een speurtocht naar de verdwenen arend startte. Begin jaren ‘70 van vorige eeuw studeerde hij aan de Leuvense universiteit. “Daar hoorde hij enkele jongeren uit z’n streek die hij kende vertellen hoe ze in het bezit waren gekomen van de adelaar van Ambiorix”, herinnert hij zich. “Allee,, ik vond het bluf en ik ging er niet verder op in.” Tot twee jaar geleden Eugene Devue op een lezing, die Frits Berckmans gaf naar aanleiding van het 150- jarig bestaan van het standbeeld van Ambiorix, hoorde over de verdwenen adelaar. “Nu nam ik het verhaal wel au serieux, en ik heb via m’n contacten de man gevonden die de arend in z’n huis bewaarde”, vertelt hij. Het was niet vanzelfsprekend om hem te overtuigen de arend alsnog terug te geven. “Vier keer ben ik bij hem thuis geweest. De man heeft nog altijd wroeging over wat hij in een zatte bui gedaan heeft. Hij zit met een slecht geweten. Maar ik ben op hem blijven inpraten, tot hij akkoord ging. Alleen, ik mocht in geen geval z’n identiteit bekend maken. De feiten zijn ondertussen verjaard. Hij kan niet meer vervolgd worden. En vorig jaar is de arend naar Tongeren teruggekomen.”

Restauratie

Door de val was de arend zwaar beschadigd. Patrick Beusen, een beeldhouwer en restaurateur uit Bilzen, kreeg de opdracht de arend terug vleugels te geven. “Op basis van foto’s over de arend toen hij nog heel was, heb ik de vleugels eerst in klei en in was gemaakt. Nadien werden ze met een mal in brons gegoten. Ik was er een dikke week mee zoet”, getuigt hij. De arend is weer compleet en schittert als vanouds naast de voet van Ambiorix waar hij met schroeven in de sokkel van het standbeeld stevig werd verankerd.