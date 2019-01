Genkenaar steelt zelfs tijdens uitspraak van eigen vonnis over eerdere feiten DSS

02 januari 2019

Een vierentwintigjarige Genkenaar stond vandaag voor de Tongerse strafrechter terecht voor diefstal en mogelijk heling van geluidsapparatuur van het merk Bose, afkomstig van zijn werkgever.

Het viel zijn werkmakkers op dat er regelmatig apparatuur verdween tijdens zijn werkshift. Toen de politie aan zijn deur stond voor een onaangekondigde huiszoeking viel hij dan ook door de mand. De politie trof verschillende apparatuur aan dat uit de zaak van zijn werkgever afkomstig was. De bvba Bose, zijn Tongerse werkgever stelde zich burgerlijke partij en eiste 2800 euro schadevergoeding. Mogelijk stal de Genkenaar nog veel meer.

Stelen tijdens uitspraak

Opmerkelijk zelfs tijdens een uitspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen over eerder begane feiten van bendevorming en heling was de man al bezig met het stelen van zijn volgende buit. Hij was naar eigen zeggen niet op de hoogte van die uitspraak in Antwerpen. De rechter wou toch nog even de sociale levenssfeer van de Genkenaar onderzoeken alvorens zich ten gronde uit te spreken. Het openbaar ministerie vroeg 1 jaar celstraf met uitstel. De zaal wordt op 27 maart verdergezet.