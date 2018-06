Geld voor handelaars die hun zaak laten 'screenen' 29 juni 2018

De stad Tongeren wil handelszaken screenen, zodat die meer gewapend zijn tegen het wijzigend koopgedrag van klanten. De eerste tien handelaars die zich inschrijven voor een 'x-ray' van hun eigen zaak, krijgen van de stad hiervoor een financiële tegemoetkoming van 300 euro. Na afloop van de screening worden aan de handelaars die meedoen aan het initiatief van de stad, oplossingen en aanbevelingen aangereikt om nog beter te kunnen scoren met zijn of haar zaak. Tijdens de screening worden alle aspecten van de uitbating onder de loep genomen: winkelorganisatie, uitstraling van de producten, etalage, promotie, aankooppolitiek, personeel en nog zoveel meer. "Zelfkennis is het begin van alle wijsheid", stelt schepen van Middenstand Guy Schiepers. "De consument verwacht steeds meer. De handelaar weet dat, maar beschikt vaak niet over de kennis en de tools om hier iets aan te doen. Het loont om als handelaar de eigen zaak tegen het licht te houden." (LXB)