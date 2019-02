Gallo-Romeins Museum stelt nieuwe topstuk voor: Fresco met levensgrote afbeelding van Romeinse god van de wijn LXB

20 februari 2019

12u00 3 Tongeren In het Gallo-Romeins Museum werd gisteren een topstuk voorgesteld: een fresco met een levensgrote afbeelding van Bacchus, de Romeinse god van de wijn. De muurschildering is één van de 120.000 objecten die tijdens de opgravingen in 2006 werden blootgelegd. “Zowel de kwaliteit als de omvang van het fresco maken dit tot een uniek stuk”, aldus coördinator van het museum Else Hartoch.

In 2006 vonden naar aanleiding van de verbouwingen van het museum opgravingen plaats waarbij 120.000 artefacten werden blootgelegd, zoals exotische gesteenten, een speld van een militair en beenderen van drie personen die er begraven lagen. Maar wat het meeste opviel, was een fresco van zo’n 4 meter lang en 2,5 meter hoog, met een levensgrote afbeelding van de Romeinse god van de wijn, Bacchus. Volgens Else Hartoch, coördinator bij het Gallo-Romeins Museum, gaat het om een unicum: niet alleen in ons land, maar in heel noordwest Europa. “Het fresco is van hoogstaande kwaliteit, en ook de omvang is uniek. De meeste fresco’s zijn veel kleiner van formaat”, aldus Hartoch.

Luxueuze stadswoning

De voorbije 13 jaar bogen vijftien onderzoekers uit binnen- en buitenland zich over de massale vondst. Het fresco werd teruggevonden in een Romeinse stadswoning (domus) die deel uitmaakte van een groot woonblok (insula). “Het fresco werd aangetroffen in een luxueuze stadswoning die deel uitmaakte van een 3.800 vierkante meter grote insula”, vertelt archeoloog Petra Driesen. “De domus telde meerdere grote en kleine vertrekken, er was vloerverwarming en we troffen meerdere muurschilderingen aan. De eigenaar moet tot de rijkste inwoners van Romeins Tongeren hebben behoord.”

232 uren werk

Een team uit het Franse Soissons heeft 232 uren gewerkt om de verschillende stukken proper te maken, verder te onderzoeken en dan het fresco terug in elkaar te puzzelen. Op het fresco staat Bacchus afgebeeld. Hij zit op een luipaard en wordt omgeven door wijnranken en druiven. Dat het fresco een speciaal plekje krijgt, kadert in de filosofie van het Gallo-Romeins Museum. “Het is onze taak vondsten te ontsluiten voor het grote publiek”, stelt burgemeester Patrick Dewael. “Onderzoek, inventarisatie, analyses en conclusies trekken uit vondsten horen ook bij de taken van het museum. Bijna 2.000 jaar geleden was Tongeren een regionaal centrum met een grote aantrekkingskracht. Vandaag zijn met het huidige Tongeren gelijkenissen te trekken.”