Fresco is één van de 120.000 stukken die verhaal van de rijkste Tongenaren vertellen “Opnieuw brengen we het dna van de stad in kaart” LXB

20 februari 2019

12u00 2 Tongeren Vandaag werd in het stedelijk Gallo-Romeinsmuseum een topstuk voorgesteld. Het betreft een levensgroot fresco dat werd blootgelegd op de plaats waar nu het museum staat. Het is één van de 120.000 objecten die bij de opgravingen van 2006 - ze vonden plaats naar aanleiding van de verbouwing van het museum - aan de oppervlakte zijn gekomen en nu toegelicht worden in een lijvig boek dat exclusief in het Engels is geschreven. “Het fresco met Bachus (de Romeinse god van de wijn) is een uniek stuk dat het dna van de stad in kaart brengt”, weet de schepen van cultuur en toerisme An Christiaens (tongeren.nu) te vertellen.

Uniek

Hetgeen Else Hartoch, coördinator bij het museum, bevestigt. “Een fresco van hoogstaande kwaliteit. Ook de omvang van de muurschildering is uniek. De meeste fresco’s zijn kleiner van formaat. Hier hebben we een fresco dat een unicum is in eigen land en het noordwesten van Europa.” Het fresco werd gevonden in een Romeinse stadswoning (lees, domus) die deel uitmaakte van een groot woonblok (lees, insula).

Rijke Tongenaren

“Goed 285 vierkante meter werd opgegraven”, licht Christiaens toe. “Exact 1500 archeologische sporen kwamen tevoorschijn. De 120.000 artefacten vertellen het verhaal van de rijkste Tongenaren die 1800 jaar geleden woonden in de toenmalige stad.” De voorbije 13 jaar bogen zich 15 onderzoekers uit eigen land en het buitenland - specialisten in hun vak - over de massale vondst. Naast het fresco vallen nog andere stukken op: een mooie speld (fibula) van een militair en de voet van een klein stenen altaar. Ook exotische gesteenten, beenderen van drie personen die daar begraven lagen en nog andere muurschilderingen horen bij de collectie.

Stadswoning

“Het levensgroot fresco werd aangetroffen in een luxueuze stadswoning van een insula dat 3800 vierkante meter groot was”, vertelt Petra Driesen, die voor het archeologisch bedrijf ARON de leiding had over de opgravingen. “De domus telde meerdere grote en kleine vertrekken. Er was vloerverwarming. We troffen imposante muurschilderingen aan. De eigenaar moet tot de rijkste inwoners van Romeins Tongeren behoord hebben”, stelt ze. “We denken, maar bewijzen kunnen we het niet, dat de domus eigendom was van ene Aurelius Flavius. Hij stond aan het hoofd van een legereenheid, was lid van de stedelijke senaat en patroon van een beroepsvereniging.”

De wijngod

Het fresco versierde één van de vertrekken in de stadswoning. “Een team uit het Franse Soissons heeft 232 uren gewerkt om de stukken van de muurschildering proper te maken en verder te onderzoeken”, laat Hartoch weten. Het fresco stelt Bachus voor. “Hij zit op een luipaard. Bachus wordt omgeven door wijnranken en trossen druiven. De wilde kat staat voor de belichaming van de Bachus”. Dat het fresco als topstuk een speciaal plekje krijgt, kadert in de filosofie van het Gallo- Romeinsmuseum. “Het is onze taak vondsten te ontsluiten voor het grote publiek”, stelt burgemeester Patrick Dewael. “Ook onderzoek, inventarisatie, analyses en conclusies trekken uit de vondsten horen bij de opdracht van het museum. Bijna 2000 jaar geleden was Tongeren een regionaal centrum met een grote aantrekkingskracht. Vandaag zijn met het huidige Tongeren gelijkenissen te trekken. We hebben een bruisend centrum, een plek waar mensen elkaar ontmoeten, ondernemend zijn en waar cultuur een grote troef is voor de uitstraling van de stad”, besluit hij.