Festival MoMent start met stevig potje boetseren 24 maart 2018

02u36 0 Tongeren In het Gallo-Romeins Museum hebben burgemeester en schepenen gisteren het startschot gegeven van MoMent, het cultuurfestival dat helemaal in het teken van 'tijd' staat.

Het startschot geven was op zich niet genoeg. De mouwen mochten ook opgestroopt worden om een klomp klei te herwerken tot één van de 600.000 beelden die Koen Vanmechelen in heel Vlaanderen door jong en oud liet maken. Die beelden zullen later in Ieper deel uitmaken van een groot kunstwerk in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, 'Coming World Remember Me' genaamd. "Vier jaar geleden zijn we ermee begonnen in mijn geboortestad Sint-Truiden", aldus Vanmechelen. "En nu eindigen we in Tongeren. Hier moeten nog 1.500 beeldjes gemaakt worden." De komende tien dagen kan wie dat wenst ook zelf beeldjes komen maken in de kelder van het Gallo-Romeins Museum.





In het kader van MoMent staan ook tientallen andere activiteiten op de planning. "We willen Tongeren op de kaart zetten als cultuurstad bij uitstek", geeft burgemeester Patrick Dewael nog mee. "Vorig jaar was het al een succes, met twintigduizend bezoekers. We mikken nu op nog meer." Voor MoMent werd 465.000 euro uitgetrokken, waarvan 200.000 euro Vlaams geld. (LXB)