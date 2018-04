Feestzaal Ambassador verdwijnt voor 40 flats 21 april 2018

03u08 0

Feestzaal Ambassador in Tongeren, waar zoveel bruiloften, communiefeesten en babyborrels plaatsvonden, gaat tegen de grond. De sloophamer maakt een einde aan een iconisch gebouw. Enkele jaren geleden ging de zaal dicht als gevolg van een faillissement van de uitbater. Hierdoor kwam Ambassador leeg te staan en verkommerde het gebouw. "Weinig zal straks nog herinneren aan de bekende feestzaal", reageert Michel Delva, projectverantwoordelijke bij Skyline Europe. "Precies daarom kiezen we ervoor om het bijkomende woonproject de naam Ambassador te geven." In de plaats van de zaal komen twee woonblokken, goed voor 40 appartementen. Ze zijn het sluitstuk van Heuveldal, het tot nog toe grootste woonproject in Tongeren. Op de site staan al 230 woningen: 141 huizen en 89 flats. "De uitbreiding van Heuveldal is welkom, gezien al 80 procent van de 230 woningen aan de man is gebracht", zegt Delva. "En voor de 40 appartementen hebben zich, nog voor een spade in de grond gestoken wordt, al 10 kandidaten gemeld."





Voor het ontwerp van de twee extra woonblokken werd Christine Conix, een van de meest gerenommeerde architecten in België, aangetrokken. (LXB)