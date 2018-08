Europalia vraagt Gallo-Romeins museum voor Dacia-expo 30 augustus 2018

Het Gallo-Romeins Museum kreeg in volle voorbereiding op de tijdelijke tentoonstelling over Stonehenge ook de vraag van Europalia om een expo over Dacia te organiseren. Dacia is een oude benaming van ongeveer het huidige Roemenië ten tijde van het grote Romeinse rijk. In de herfst van 2019 zal de nieuwe expo opengaan. "Normaal zijn we zo'n twee jaar bezig met de voorbereiding van een tijdelijke expo", weet Bert Leus, directeur cultuur en toerisme bij de stad. "Nu hebben we een goed jaar."





Het is kort dag, maar Europalia neemt veel voorbereidend werk over. "Ze leggen de nodige contacten met de musea en regelen het ontlenen van stukken", vervolgt Leus. "Hierdoor sparen we tijd uit." Dat Europalia een beroep doet op het Gallo-Romeins Museum is geen toeval. "Ze weten dat we een expertise in huis hebben voor de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen. Zeven jaar geleden werden we verkozen tot Europees museum van het jaar. We zijn al in het museum van Boekarest gaan kijken. Daar staan topstukken waaruit we een selectie maken."





Aan de hand van die objecten zal een verhaal verteld worden over Dacia, van 850 voor tot 500 na christus. In die lange periode was Dacia een smeltkroes van culturen en volkeren die elk hun stempel drukten. (LXB)