Eric Vlaminck stelt nieuwste roman

voor in Tongers ziekenhuis Vesalius LXB

20 maart 2019

12u00 0 Tongeren Eric Vlaminck (64) uit Kapelle (provincie Antwerpen) stelde vandaag z’n roman “Een berg mens onder witte lakens” voor op een toepasselijke maar unieke locatie in Tongeren: ziekenhuis Vesalius! “Ik heb nog nooit in een ziekenhuis gelegen”, bekent de auteur. “Een goeie vriendin wel. Ze vertelde dat ze een kamer moest delen met iemand die neit kon zwijgen. Het was een ambetanterik”.

Gewone dingen

Voor Eric Vlaminck was dit de aanleiding voor het schrijven van z’n 10 de roman. ‘Ik ben een schrijver zonder fantasie”, bekent hij. “Ik haal inspiratie uit dagelijkse dingen en belevenissen die ik zie en hoor.” Speciaal voor de voorstelling van z’n roman had het ziekenhuis twee kamers op de geriatrie (zorgafdeling voor oudere patiënten) vrijgehouden. Er werden zelfs enkele passages uit het boek nagespeeld. Hans Van Cauwenberghe, acteur en muzikant uit Deinze kroop even in de rol van een “bitskommer”. “Zo noemen we in Kapelle iemand die ambetant is en doet, lak heeft aan alles en iedereen, bot overkomt en z’n mond staat niet stil”, zegt Eric Vlaminck die even onder de lakens kroop om te luisteren naar een vervelende man.

De setting

Met “Een berg mens (lees, een zwaarlijvig persoon) onder witte lakens”, kaart de auteur een veelvoorkomende situatie aan. “Het zal je maar overkomen om de kamer te delen met een patïent die zichzelf onuitstaanbaar voordoet”, verklaart Eric Vlaminck. “In het boek gaat het om een trucker die dieren vervoert die grof gebekt is. Met hem moet de andere op de kamer intimiteiten delen. Het is geen autobiografisch werk. Ik baseer me op waar gebeurde verhalen. Het is de eerste keer dat een roman van m’n hand op in zo’n unieke setting voorgesteld wordt”, besluit hij. Het idee voor de locqatie kwam van Barbara Vuylsteke, de coördinator van het cultuurfestival Moment dat van de zomer opnieuw doorgaat in Tongeren. “Eric gaat voor Moment een toneelstuk schrijven dat in 2020 opgevoerd zal worden”, weet de schepen van cultuur An Christiaens te vertellen. “Het handelt over het leven op een boerderij in de Tongerse dorpen. Hij gaat zich hierop voorbereiden in de Binkelhoeve in Neerrepen”De roman “Een berg mens onder witte lakens” is door “Vrijdag” uitgegeven en ligt te koop in de boekhandels. Meer info op uitgeverijvrijdag.be.