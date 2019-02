Eigenaar betrapt inbrekers aan zijn auto Toon Royackers

04 februari 2019

16u25 4

Aan de Necropolisstraat in Tongeren heeft een eigenaar van een wagen zondagavond twee mannen betrapt die aan zijn auto aan het prutsen waren. De daders sloegen op de vlucht toen ze opgemerkt werden. Getuigen zagen hen nog net wegscheuren in een Mercedes. De lokale politie van Tongeren onderzoekt de zaak. Aan de Driekruisenstraat in Tongeren werden zondag ook de velgen van een auto gestolen. Die stond geparkeerd in de ondergrondse garage van een appartementsgebouw.