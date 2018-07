Eigen schooltje voor Albanese kinderen 12 juli 2018

02u44 1

Limburg telt een kleine 500 Albanezen die hun land ontvlucht zijn en hier een tweede leven opbouwen. De grootste concentratie bevindt zich in de regio Tongeren en Bilzen. Alleen al in Tongeren verblijft een 100-tal kinderen met Albanese roots. Daar hebben enkele Albanezen en Kosovaren de vzw Iliria opgericht. De naam verwijst naar de eerste benaming van Albanië. Het betekent 'vrijheid'. Binnen de vzw is een schooltje opgericht waar kinderen van Albanese en Kosovaarse gezinnen les volgen. "Het is één klasje", stelde Jimmy Shkelqim, die directeur van het schooltje is. "Hier volgen 13 kinderen Albanese les, en ze leren lezen en schrijven, maar ze leren ook bij over de cultuur van hun land. Waarom Albanees? Veel kinderen zijn hier geboren. We leren hen Albanees zodat ze thuis of op bezoek in Albanië of Kosovo met hun grootouders en andere familieleden kunnen praten. Ook geven we hen les in onze geschiedenis, cultuur en ze spelen muziek." De stad stelt het lokaal voor het schooltje ter beschikking. De vzw Iliria brengt de Albanezen en Kosovaren samen. "Dat gebeurt bij feesten en op de dag dat we onafhankelijk zijn geworden. We treden met onze vereniging ook naar buiten en nemen deel aan de samenleving in de stad. Zo helpen we bij het opruimen van zwerfvuil en houden zo mee de stad proper", liet de voorzitter van vzw Iliria Sonia Memoci horen. We helpen Albanezen om zich hier thuis te voelen. (LXB)