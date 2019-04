Eerste steenlegging voor nieuwe lagere school Picpussen LXB

03 april 2019

12u00 0 Tongeren Op de site van de Picpussen langs de Watertorenstraat in Tongeren is de eerste steen gelegd voor de nieuwe lagere school. De nieuwbouw kost 5,2 miljoen euro en biedt plaats aan 324 leerlingen. Het hoofdgebouw blijft behouden.

De zusters Heilige Harten - bekend als Picpussen - stichtten 125 jaar geleden in 1894 een kloostergemeenschap op in Tongeren. Vanaf 1900 begonnen ze met een kleuter- en lagere school. In 2016 werd de site - het hoofdgebouw en de omliggende terreinen - verkocht aan projectontwikkelaar Borghof Invest.

In de nieuwe school met twee bouwlagen en 2.800 vierkante meter groot komen klaslokalen, een lift en turnzaal met douches. De buitengevel wordt met hout bekleed. Op de speelplaats komt een amfitheater met buitenklassen. “Het zal een open school zijn”, zegt Ludo Elsen, de voorzitter van het Katholiek Basisonderwijs Tongeren. “Omwonenden kunnen na de schooluren gebruik maken van het gebouw.”

Het gebouw maakt deel uit van het vernieuwd pedagogisch project waarmee Picpussen werkt. “We gaan naar een open leercentrum”, stelt Caroline Coenegrachts, directeur van de basisschool. Hiervoor zijn we gaan kijken in eigen land, bij onze noorderburen tot zelfs in Londen.” Basisschool Picpussen is één van de eerste scholen in Vlaanderen die gebouwd wordt met huursubsidies, een nieuw systeem van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits om sneller scholen te bouwen of bestaande te renoveren.

Hoofdgebouw blijft

Het hoofdgebouw van de Picpussen blijft staan. Tot genoegdoening van burgemeester Patrick Dewael. “Het is een opvallend stadszicht dat een grote emotionele waarde heeft voor de Tongenaren.” Borghof Invest zoekt nog een invulling voor het hoofdgebouw.