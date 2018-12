Eerste MS- verpleegkundige in een Limburgs algemeen ziekenhuis LXB

14 december 2018

12u00 0 Tongeren Als eerste algemeen ziekenhuis in Limburg heeft ziekenhuis Vesalius in Tongeren een MS- verpleegkundige aangetrokken. Tim Gulix (33) uit Riemst neemt de nieuwe functie waar. “Hij zal fungeren als een laagdrempelig aanspreekpunt voor patiënten die MS (Multiple Sclerose) hebben”, stelde dokter Evelyn Wouters, één van de neurologen die consultaties houden in ziekenhuis Vesalius.

Meerwaarde

Tim Gelux is aangeworven door dokter Wouters omdat ze in Tim Gulix als MS- verpleegkundige een grote meerwaarde ziet voor de patiënten die met de ziekte geconfronteerd worden en ermee moeten leren leven. Hij maakt deel uit van het multidisciplinair team dat sinds 2015 in AZ Vesalius opereert. “We organiseren al drie jaar een raadpleging MS waarbij patiënten bij meerdere disciplines op consultatie kunnen komen”, aldus neurologe Wouters. Naast een neuroloog en de MS- verpleegundige maakt ook een uroloog, een kinesist, een logopedist, diëtist, psycholoog en sociaal medewerker deel uit van het multidisciplinair team.”

Aanspreekpunt

De MS- verpleegkundige is een belangrijke aanvulling op het team, vindt dokter Wouters. “Het maakt het voor de patiënten eenvoudiger om contact op te nemen en ze zullen sneller geholpen worden”, liet de dokter nog optekenen. “Met de patiënt plan ik de onderzoeken in die hij moet ondergaan”, lichtte Tim Gulix toe. “Ik vul de papieren in voor het bekomen van medicamenten. Ik geef ook uit tekst en uitleg over de medicamenten die de patiënten voorgeschreven krijgen. De patiënten kunnen naar mij bellen als ze met vragen zitten. Ik probeer hen snel en op een correcte manier te informeren.” Tim Gulix neemt bij de patiënten heel wat beslommeringen weg. Van opleiding is Tim verpleegkundige maar voor de nieuwe functie heeft hij een online opleiding over MS gevolgd. “Ik wel nog verder gaan studeren om nog beter de MS-patiënten te kunnen helpen”, besloot hij.