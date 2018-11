Een winterlinde als herinnering

aan slachtoffers Grote Oorlog LXB

12 november 2018

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar wapenstilstand waardoor de eerste wereldoorlog werd beëindigd hebben 220 steden en gemeenten in ons land al een vredesboom geplant. Ook Tongeren heeft dat gedaan. Schepen Patrick Jans en z’n vrouwelijke collega An Christiaens hebben op de hoek van de Hossenstraat met de Smisberg een vredesboom in de grond gestopt. “We hebben gekozen voor een winterlinde”, aldus de twee schepenen. “Deze boomsoort wordt al sinds lang als vredes- of getuigenboom aangeplant. Hij wordt heel oud en heet een hoog herstellingsvermogen”, vulden ze aan. “Met de keuzen leggen we een symbolische link nar het belang van de natuur in tijden van oorlog, hoe die natuur zelf de oorlog overleeft en zelfs nieuwe kansen biedt.” Een vredesboom planten is een bijzondere manier om wapenstilstand te herdenken. “Hiermee willen we alle slachtoffers van de oorlog herdenken” wierpen ze op. “Een eik es of linde planten bij een speciale gelegenheid is een aloude traditie”, besloten Patrick Jans en An Christiaens.