Duurzaam ondernemen in Ambiorixkazerne 03 juli 2018

02u50 0

Acht creatieve geesten hebben in de Ambiorixkazerne vzw Makelarij opgericht om duurzaam te ondernemen. "We brengen creativiteit en kringloopondernemen onder één dak", zegt Martine Mommen. "We moeten in het gebouw stroom, water en gas voorzien. Daarvoor gebruiken we een deel van de 100.000 euro subsidie." Met de rest hoopt de Makelarij starters te helpen bij de productie en de afzet van goederen met een kleine ecologische voetafdruk. Ze start een juweelontwerper, een hersteller van grasmachines en motoren en een meubelmaker. (LXB)