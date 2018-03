Duizend schattenjagers brengen 'kunst en kitsch' mee naar museum 27 maart 2018

03u25 0 Tongeren Het Gallo-Romeins Museum was gisteren het decor voor de opnames van 'Tussen Kunst & Kitsch', een populair tv-programma van de Nederlandse omroep AVRO dat wekelijks twee miljoen kijkers heeft.

Maar liefst 1.040 mensen kwamen langs met zilverbestek, uurwerken, juwelen, schilderijen, prenten en andere stukken.





De voorwerpen, onder andere gekocht op de rommelmarkt of een erfstuk, werden door experts bekeken om de waarde, echtheid en ouderdom te laten bepalen.





Tussen de duizenden voorwerpen zaten weinig echte kleppers. Een dame die speciaal vanuit Friesland naar Tongeren was gekomen, hoorde wél dat haar bronzen beeldje van een aapje een topstuk is. De waarde ervan wordt nog geheim gehouden, maar het bleek te gaan om een mooi gestileerd art- decowerkje van 100 jaar oud.





Koude douche

Martin Creuwels uit Maasmechelen kwam dan weer langs met een glazen drinkbeker. "Ik heb er 5 euro voor betaald op een rommelmarkt in Luik", vertelt hij. "Ik zocht op internet op hoe oud die wel was. Een gelijkaardige beker bleek uit de 15de eeuw. Ik kon het niet geloven, ik waande me meteen rijk." Van de expert kreeg Martin Creuwels evenwel een koude douche te verwerken: de drinkbeker is nep. "Ik ben teleurgesteld, maar ook blij dat ik gezien heb hoe achter de schermen een tv- programma wordt gemaakt."





De Tongerse aflevering van 'Tussen Kunst & Kitsch' is dit najaar te zien op de Nederlandse tv. (LXB)