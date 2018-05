Dronken studente vindt haar kot niet meer 02 mei 2018

Een 21-jarige studente uit Tongeren werd maandagnacht door de politie tegengehouden terwijl ze over de Karmelietenberg in Leuven zwalpte. Ze kon niet meer vertellen waar ze op kot zat en werd meegenomen om te ontnuchteren op het commissariaat. Als ze haar roes had uitgeslapen, mocht ze beschikken. (KAR)