Dronken bestuurder pleegde vluchtmisdrijf 28 maart 2018

De politierechter in Tongeren heeft de 36-jarige B.H. veroordeeld tot een boete van 4.800 euro, deels met uitstel, en legde hem 3 maanden plus 45 dagen rijverbod op, omdat hij in dronken toestand een ongeval veroorzaakte en vluchtmisdrijf pleegde.





Op 24 juni vorig jaar reed de dronken B.H. aan een veel te hoge snelheid door n Tongeren en veroorzaakte een ongeval waarbij een man lichtgewond raakte. B.H. was niet meer in staat om te stoppen voor zelfs voorzienbare hindernissen. Na het ongeval zette hij ongestoord zijn weg verder, maar kon kort erna toch geïdentificeerd en opgepakt worden. Na het rijverbod moet B.H. medische en psychologische proeven afleggen, en zijn theoretische en praktische rijexamens opnieuw afleggen als hij weer achter het stuur wil kruipen. (JEK)