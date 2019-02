Drie artsen starten sportkliniek

in Tongers ziekenhuis Vesalius LXB

21 februari 2019

12u00 0

Algemeen ziekenhuis Vesalius start op de campus in Berg bij Tongeren met een sportkliniek. De kliniek die op 4 maart dit jaar van start gaat, richt zich zowel tot de recreatieve en als de professionele sporters. Ze krijgen een snelle toegang tot gespecialiseerde zorg bij een sportblessure. Een team van drie artsen bundelt z’n expertise om de sportmedische zorg in de regio naar een hoger niveau te tillen. Twee van de drie artsen zijn sportchirurg, de derde is een sportarts. “Door van elkaars kennis gebruik te maken, kunnen we de kwaliteit van de sportmedische zorg verhogen”, stelt dokter Geukens, één van de drie artsen die de sportkliniek gaan runnen. Hij is het hoofd van de medische staf bij voetbalclub Racing Genk en hij ook de vaste ploegarts van de Yellow Tigers, het nationaal volleybalteam van de vrouwen. De sportkliniek gaat gebruik maken van een online afsprakensysteem. “Via de app en de website van het ziekenhuis kan een afspraak gemaakt worden”, aldus dokter Geukens. “Afspraken worden op maandag ingepland en elke sporter die zich aanmeldt, moet nooit langer dan een week wachten op een afspraak.