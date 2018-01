Dorpsrestaurants serveren in tien jaar tijd 125.000 maaltijden 02u38 0 Foto Mine Dalemans Een feestmaaltijd voor het tienjarig bestaan van de dorpsrestaurants.

In tien jaar tijd hebben de drie dorpsrestaurants 125.000 betaalbare en gezonde warme maaltijden geserveerd. Het jubileum van de resto's in de buurthuizen van Henis, 's Herenelderen en Rutten werd gevierd met een feestmenu. "Wekelijks schuiven 350 mensen aan voor een gezonde maaltijd", zegt Johnny Vrancken, initiatiefnemer, schepen van sociale zaken en voorzitter van sociaal huis De Semper. "Tot nog toe werden 125.000 maaltijden bereid."





Ter gelegenheid van de verjaardag kregen de vrijwilligers uit handen van Vrancken een mand met streekproducten cadeau. Anna Brummans (72) en Alberte Lowette (73) waren bij de eerste vrijwilligers in Rutten en ze zijn vandaag nog altijd van de partij. "We dekken de tafels en ruimen ze af, zetten het eten op tafel en doen de afwas", zeggen ze. "We doen het graag. Meer nog, we kijken er elke week naar uit en laten ons huishouden staan om hier één dag gratis te komen werken. We amsueren ons goed en lachen wat af."





Zeven jaar geleden werd een vierde dorpsrestaurant geopend in het centrum van Tongeren, meer bepaald De Piepel. (LXB)