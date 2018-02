Dinky, het blindengeleidepaard WINNARES 'BRITAIN 'S GOT TALENT' LEIDT DIER AL MAAND OP XAVIER LENAERS

22 februari 2018

02u37 0 Tongeren Schrik niet als je over enkele maanden een blinde de bus ziet opstappen met een mini-paardje naast hem. In Tongeren is de Britse Jules O' Dwyre volop bezig om als allereerste in Europa een paardje op te leiden dat mensen met een visuele handicap veilig het verkeer moet door loodsen. Dat klinkt - toegegeven - een beetje gek, maar dat is het helemaal niet.

Dinky, zo heet het minipaard dat als eerste van z'n soortgenoten in België een blinde zal begeleiden. "Dinky komt uit Nederland en is twee jaar", zegt Jules. De Britse woont al jaren in Tongeren en maakte enkele jaren geleden furore met haar hondenact in Britain's Got Talent.





"Hij moet nog wat leren wennen aan het verkeer in de stad, de geluiden en de mensen. Zijn opleiding is ook niet min: zo moet hij een zebrapad lezen en obstakels, waar blinden kunnen tegenbotsen, herkennen zodat ze veilig op straat kunnen stappen of naar de winkel gaan. Hij is al mee op de bus gegaan en hij kent een lift. Een ondergrondse parking is hem niet vreemd en hij neemt al gezwind trappen. Ook verkent hij winkels", zegt Jules.





Gespitste oren

Gisteren trok ze opnieuw met Dinky door de stad. "Hij is rustig, luistert met gespitste oren en hij volgt de bevelen goed op. Hij wordt niet vlug afgeleid en focust zich op wat hij onderweg moet doen en laten. Hij pikt snel situaties op en is niet bang van mensen. De opleiding verloopt dus optimaal."





Al bezet

In de VS zijn blindengeleidepaardjes al 20 jaar actief. "Tot tevredenheid van de mensen zelf", zegt Jules. "Dinky is het eerste paardje dat ik train. Ik ben nog maar net gestart of ik heb al van drie blinden de vraag gekregen om een blindengeleidepaardje af te leveren. Maar Dinky heeft al een nieuwe thuis gevonden. Hij gaat in september naar een blinde vrouw uit Brugge. Ze heeft Dinky al ontmoet en trok met hem al door de stad. Met Dinky gaat voor haar een nieuwe wereld open. Ze kreeg er vlinders van in de buik, en het hoefgetrappel klonk haar als muziek in de oren." Voor Jules is Dinky de evenknie van een golden retriever of labrador als blindengeleidehond.





Pluspunten

"Dinky ziet eruit als een grote herdershond. Hij heeft een schofthoogte van 0,70 meter en weegt 75 kilo", zegt Jules. "Hij haalt in de opleiding ook hetzelfde niveau als een blindengeleidehond. Bovendien heeft Dinky enkele pluspunten. Als mini-paard is hij 30 tot 40 jaar inzetbaar bij een blinde. Bij honden is dat 10 jaar. De ogen van een paard staan ook meer naar buiten gericht waardoor ze een veel breder gezichtveld hebben dan een hond." Tijdens de kerstnacht vorig jaar sliep Dinky in huis met de twaalf honden van Jules. "Dat verliep probleemloos. Ze verstonden elkaar. Dinky is zindelijk en gaat niet op de zetel liggen. Overdag als ik niet met hem op pad ga en 's nachts verblijft hij buiten. Blinden die straks een blindengeleidpaardje ter beschikking krijgen, moeten ook die regel volgen. Een afgebakend tuintje of gazon van 20 bij 20 meter volstaat", besluit Jules O'Dwyre.