Digitale stadsroute 'Door de eeuwen heen' vernieuwd

13 februari 2019

19u09 0

Het stadsbestuur heeft de digitale stadswandeling “Door de eeuwen heen” vernieuwd. Zo werd het traject van de wandelroute aangepast en werden nieuwe bezienswaardigheden toegevoegd. Het geheel werd fris vorm gegeven aan de hand van sprekende beelden.

“Het toeristisch patrimonium is de voorbije jaren sterk gestegen”, laat de schepen van toerisme An Christiaens noteren. Hierbij denkt ze aan de kunstwerken die in de stad zijn geplaatst, de komst van het Teseum waar de kerkschatten worden uitgestald en de herinrichting van de Gasthuiskapel alsook het vernieuwde stadspark De Motten. “Als vooruitstrevende stad zetten we volop in op de digitale ontsluiting en op smart-city projecten”, vult de schepen van city marketing Marc Hoogmartens aan. Je kan de app met de wandeling openen op www.gis3700/be/wandelen of op www.toerismetongeren/be/door-de-eeuwen-heen.