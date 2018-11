Dierbaar Natuurlijk start met sociale dierenopvang in Limburg LXB

21 november 2018

12u00 0 Tongeren Waar moeten kat of hond naartoe als hun baasjes in een ziekenhuis of revalidatiecentrum verblijven, in het buitenland werken of een straf uitzitten in de gevangenis? Ze kunnen terecht in pension Dierbaar Natuurlijk, de enige sociale opvang voor dieren in het land.

De opvang, die is opgestart in Denderleeuw, wil nu zijn werking uitbreiden naar de provincie Limburg. “We vangen de dieren op in een huiselijke kring”, zeggen Ann Deroeck en Renato Roelandt. “We gaan nauw samenwerken met straathoekwerkers die in Limburgse gemeenten actief zijn. Ze komen mensen tegen die dakloos zijn en op straat dolen met een hond. Als hen iets overkomt, zou de hond in het dierenasiel terecht komen. Met Dierbaar- Natuurlijk zoeken we een gezin dat de hond of kat wil opvangen. Het gezin woont liefst zo dicht mogelijk bij de verblijfplaats van het baasje. We zoeken hier naar opvanggezinnen.”

De vzw wil in Limburg ook starten met een voedselbank. “We delen noodpakketten uit aan baasjes tegen een kleine vergoeding. Ze betalen 2 tot 3 euro per dier met een maximum van twee pakketten per gezin”, verduidelijken Ann en Renato. “We stellen vast dat armoede hard toeslaat, ook bij houders van katten en honden. Met de voedselbank krijgen de dieren toch nog de nodige voeding.”

Giften

Om voedsel voor de dieren aan te kopen, heeft de vzw geld nodig. “De opvang van een dier bij een gezin kost 1,5 euro per dier en per dag. Bovendien willen we een tuinhuis bouwen om voedsel en andere benodigdheden voor de dieren te stockeren. Het kost zo’n 1.000 euro. Dat geld hebben we niet. Met crowdfunding hoopten we het bedrag bij elkaar te krijgen. Maar we kregen slechts 250 euro van gulle gevers. Een dikke merci aan hen, maar we komen dus nog geld te kort.” Meer informatie over de vzw en de verschillende projecten kan je krijgen door een mail te sturen naar renato@dierbaar-natuurlijk.be.